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Під Львовом поїзд зійшов з рейок і перекинувся – фото і відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 серпня, 14:28
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Унаслідок аварії п'ять поїздів затримуються, зараз на місці працюють залізничники
В результаті аварії пошкоджено вагони і колійне полотно. Колаж "Сьогодні"
В результаті аварії пошкоджено вагони і колійне полотно. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області 18 вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово зійшли з рейок і перекинулися. Поїзд перевозив щебінь і залізну руду.

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Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

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Аварія сталася 26 серпня близько 8:20 на проміжній залізничній станції "Глина-Наварія". Усього у складі поїзда – 48 вагонів.

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На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак пошкоджені вагони, колійне полотно і кілька опор контактної мережі. Зараз на місці працюють залізничники.

Вагони перекинулися на бік. Фото: Ігор Зінченко

Також туди приїхали відбудовні поїзди зі станцій Львів та Стрий.

Які поїзди затримуються:

  • №6 Херсон – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №46 Лисичанськ – Ужгород;
  • №146 Ужгород – Львів;
  • №807 Львів – Коломия.

Час запізнення поїздів – від 50 хв. до 1:20. Повністю відновити ділянку планують за 24 години, тобто, до завтрашнього ранку.

"Укразлізниця" додає поїзди

УЗ почала додавати поїзди ще з початку минулого місяця. 4 серпня у компанії заявили про введення додаткового рейсу зі Львова до Херсона і назад. №110/109 відправлятиметься по парних числах о 16:21 і прибуватиме в Херсон об 11:42.

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А 30 липня з'явилися ще чотири додаткові поїзди в південному напрямку. Два з них – в Одесу і ще два – в Запоріжжя:

  • Поїзд № 258/257 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. У зворотному напрямку – з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00;
  • Поїзд № 242/241 Одеса – Харків: з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 і 28 серпня в 17:36;
  • Поїзд № 246/245 Запоріжжя – Одеса: із Запоріжжя 5, 15 і 25 серпня о 4:20;
  • Поїзд № 209 Харків – Запоріжжя: з Харкова буде відправлятися 11, 23 і 31 серпня о 1:40.

Нагадаємо, раніше під Києвом поїзд зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.

Після цього на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин.

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