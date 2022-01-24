Поліомієліт на Закарпатті: захворіла ще одна дитина

Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення

В Україні з'явилися нові випадки поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

Підтверджено ще один випадок захворювання на поліомієліт у дитини із Закарпаття. У нього зафіксували ослаблення рухової активності м'язів ніг.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За словами мами, вони відмовилися від вакцинації, тому малюк не був щеплений. Нині відбувається епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

Ліків від поліомієліту немає. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.

Скільки потрібно зробити щеплень

Згідно з Національним календарем, дітей щеплять від поліо 6 разів:

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у 2 та 4 місяці від народження – інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін'єкції);

у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років – оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

Шістьох доз вакцини достатньо, щоб у дитини сформувався імунітет до поліомієліту на все життя. Отримати щеплення можна безкоштовно у сімейного лікаря або у найближчій амбулаторії.

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