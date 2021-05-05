Присвятила паску і зникла: у Рівненській області четвертий день шукають жінку

Поліцейські вважають, що літня місцева жителька могла заблукати по дорозі додому, а ось версію ДТП або викрадення відкидають

У Рівненській області четвертий день шукають пенсіонерку Ганну Васейко. Жінка не повернулася додому після богослужіння у місцевому храмі.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 83-річна мешканка села Певжа Дубенського району зникла 2 травня. Останній раз її бачили приблизно о 03:30 на одній з вулиць села.

Жінка була одягнена в довгу синю куртку, чорні валянки і вишневу хустку.

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Більше 30 поліцейських, рятувальники і місцеві жителі продовжують пошуки зниклої.

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Як пише ТСН, пошукові групи прочісують поля, лісосмуги та територію біля водойм. Також дивляться і з повітря. Поліцейські здивовані, адже відстань від церкви до будинку жінки невелика – до півтора кілометрів по центральній вулиці.

Копи припускають, що через похилий вік Анна могла просто забути дорогу додому. Але сестра зниклої відкидає цю версію. Також були варіанти про можливе ДТП або викрадення, але й цю версію схильні відкинути.

"Будь-яких слідів, які б вказували на те, що сталося якесь зіткнення транспортного засобу з громадянкою, у нас таких відомостей немає", – сказав в.о глави слідства Роман Гасяк.

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Нагадаємо, раніше в Києві пропала 16-річна дівчина.

Крім того, ми розповідали, як в Дніпрі поліція серед ночі шукала бабусю, яка ховалася за шторою.