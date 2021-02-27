Пожежа в лікарні Чернівців: у справі спливли страшні подробиці

Історія зі смертельною пожежею у 1-й лікарні Чернівців обростає страшними подробицями. Як виявилося, причиною трагедії міг стати самопідпал одного з пацієнтів.

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Про це директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний заявив ZN.UA.

За його словами, причиною пожежі був не вибух кисню і не замикання в електромережі. Ці версії відхилено остаточно. Основна версія причини пожежі, яку зараз з'ясовують на місці співробітники служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів, – самопідпал одного з важкохворих пацієнтів у одній із палат лікарні.

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Цей пацієнт помер на місці. Вогонь стрімко перекинувся на іншого важкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади. Другий постраждалий зараз перебуває у критичному стані у цій самій лікарні з опіками 3-4 ступеня.

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Нагадаємо, з міської лікарні №1 Чернівців пацієнтів перевозять до інших медичних установ. Тому в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф просять водіїв поступатися дорогою каретам "екстренки".

Видео: Андрій Шалєєв

Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців

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