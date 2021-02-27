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Пожар в больнице Черновцов: в деле всплыли страшные подробности

27 февраля, 15:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Медики отвергли две версии причин трагедии

История со смертельным пожаром в 1-й больнице Черновцов обрастает страшными подробностями. Как оказалось, причиной трагедии мог стать самоподжог одного из пациентов.

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Об этом директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил ZN.UA.

По его словам, причиной пожара был не взрыв кислорода и не замыкание в электросети. Эти версии отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую в данный момент выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, – самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы.

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Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно перекинулся на другого тяжелобольного. Произошло возгорание матрасов, начали гореть приборы. Второй пострадавший в данный момент пребывает в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.

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Напомним, из городской больницы №1 Черновцов пациентов перевозят в другие медицинские учреждения. Поэтому в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф просят водителей уступать дорогу каретам "неотложки".

Видео: Андрей Шалеев

Все подробности в спецтеме Взрыв в больнице Черновцов

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поджог больницы Черновцы самоубийство пожар

Источник: Сегодня

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