На Прикарпатті стався вибух на газопроводі. Чи є небезпека?

В Івано-Франківській області поблизу села Клузів стався вибух на магістральному газопроводі

На газопроводі на Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі "Уренгой – Помари – Ужгород". Інцидент стався поблизу села Клузів, Тисменицький район, Івано-Франківська область.

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Про це "Сьогодні" повідомили в пресцентрі Управління ДСНС Івано-Франківської області.

"Відбулася розгерметизація, але станом на цю хвилину аварію локалізовано. Потерпілих немає", – повідомили нам в пресслужбі.

Пізніше в пресслужбі уточнили, що вибух стався на транзитній ділянці, яка використовується для потреб України.

"Станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС проведено евакуацію двох мешканців з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Житлові будинки на відстані 1 км та завод ПРаТ "Івано-Франківськцемент" на відстані 500 м. Проведено очеплення місця розгерметизації", – йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що на місці події працюють аварійні бригади.

На газопроводі стався вибух, аварію локалізували. Фото: facebook.com/kluzivua

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Нагадаємо, 17 червня 2014 року на території Лохвицького району Полтавської області на газопроводі "Уренгой – Помари – Ужгород" стався вибух. В результаті аварії Україна втратила 10 млн кубометрів газу.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вибух на Полтавщині – це диверсія і чергова спроба Росії дискредитувати Україну як партнера в газовій сфері.