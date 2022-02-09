Реальна COVID-статистика в рази вища? Інфекціоніст із Ужгорода вказав на небезпеку

В Україні пацієнтів із коронавірусом може бути набагато більше, ніж пишуть у статистиці. При цьому до лікарень дедалі частіше потрапляють діти

В Україні ситуація з коронавірусом напружена. Фото: колаж "Сьогодні"

У Закарпатській області протягом двох тижнів погіршується ситуація з коронавірусом. Тому регіон незабаром може потрапити до червоної зони. Лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров вважає, що реальна статистика щодо коронавірусу значно більша за ту, яку вказує МОЗ.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

За словами Петрова, реальна статистика в рази вища, оскільки Закарпаття межує із чотирма європейськими країнами і там фіксують по 50-60 тисяч нових випадків, тоді як в Україні – лише 5-10 тисяч. Інфекціоніст вважає, що ці дані занижені.

Якою є ситуація в Ужгороді?

"В Ужгороді все більш менш стабільно, є місця в лікарнях. Ми госпіталізуємо трохи менше, ніж було раніше, тому що "Омікрон" протікає легше", – сказав лікар.

Він уточнив, що під час цієї хвилі в зоні ризику саме діти, а не лише люди похилого віку або пацієнти з супутніми хворобами.

"Ми чітко можемо сказати, що діти потрапили в зону ризику, оскільки дуже багато дітей, організованих колективів, школярів, студентів хворіють. Практично всі навчальні заклади працюватимуть у режимі дистанційного навчання, щоб не хворіли найменші", – зазначив інфекціоніст.

Карантин в Україні

Станом на 9 лютого у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, але з 11 лютого там опиняться ще й Закарпатська, Луганська та Хмельницька.

Реклама

У жовтій зоні – Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області. Всі інші регіони входять до помаранчевої карантинної зони.