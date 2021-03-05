Русский
$ 27,76
33,41
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Найважчих можуть не рятувати: лікар із Закарпаття попередив про медичне сортування COVID-пацієнтів

5 березня, 21:36

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Лікарні заповнені більш ніж на 80%

На Закарпатті лікарні перевантажені пацієнтами з коронавірусом. Якщо ситуація буде і далі погіршуватися, медики можуть почати "медичне сортування". У цьому випадку будуть рятувати тих пацієнтів, у яких більше шансів вижити, а найважчі можуть не отримати необхідну допомогу.

Реклама

Про це заявив головний лікар обласної лікарні Юрій Яцина у Facebook.

За його словами, за останні чотири дні в лікарні надійшло 76 пацієнтів, а виписали тільки 36. На кисневій терапії 110 людей, практично всі ліжка з киснем зайняті.

"Якщо можливості обмежені, то адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто вкрай важкі пацієнти можуть не отримати належну медичну допомогу ... Такі положення при надзвичайних ситуаціях", – пояснив головлікар.

У середньому по області медустанови заповнені більш ніж на 80%, а потік нових хворих не знижується.

В тренді
Мовний скандал у Харківській облраді: депутата вигнали з фракції
Реклама

"Кількість хворих зростає, кількість вільних місць у лікарнях падає. Лікарі в критичній ситуації. Вони фізично і морально виснажені. Давайте зупинимо ковід, або він зупинить нас", – закликав медик.

Нагадаємо, через коронавірус у частині Закарпатської області ввели жорсткий карантин. Нові обмеження будуть діяти в районах, де ситуація з COVID-19 найгірша.

Також раніше міністр Степанов попередив українців, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим, ніж попередній.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Закарпаття лікарні лікарі пацієнт коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Випили більше 100 таблеток на двох: на Прикарпатті школярки отруїлися жарознижуючим
Випили більше 100 таблеток на двох: на Прикарпатті школярки отруїлися жарознижуючимЗахід
Хворих розміщують у коридорах: в Івано-Франківську переповнені COVID-лікарні
Хворих розміщують у коридорах: в Івано-Франківську переповнені COVID-лікарніЗахід
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світіУкраїна
На Закарпатті 13-річна дівчинка наклала на себе руки: тепер про суїцид пише її подруга
На Закарпатті 13-річна дівчинка наклала на себе руки: тепер про суїцид пише її подругаЗахід
Майже 150 зґвалтувань: у Львові розпочався суд над проповідником-педофілом (фото, відео)
Майже 150 зґвалтувань: у Львові розпочався суд над проповідником-педофілом (фото, відео)Захід
"Червона зона": у Чернівецькій і Житомирській областях заборонили потягиТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти