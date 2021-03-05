Найважчих можуть не рятувати: лікар із Закарпаття попередив про медичне сортування COVID-пацієнтів

Лікарні заповнені більш ніж на 80%

На Закарпатті лікарні перевантажені пацієнтами з коронавірусом. Якщо ситуація буде і далі погіршуватися, медики можуть почати "медичне сортування". У цьому випадку будуть рятувати тих пацієнтів, у яких більше шансів вижити, а найважчі можуть не отримати необхідну допомогу.

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Про це заявив головний лікар обласної лікарні Юрій Яцина у Facebook.

За його словами, за останні чотири дні в лікарні надійшло 76 пацієнтів, а виписали тільки 36. На кисневій терапії 110 людей, практично всі ліжка з киснем зайняті.

"Якщо можливості обмежені, то адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто вкрай важкі пацієнти можуть не отримати належну медичну допомогу ... Такі положення при надзвичайних ситуаціях", – пояснив головлікар.

У середньому по області медустанови заповнені більш ніж на 80%, а потік нових хворих не знижується.

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"Кількість хворих зростає, кількість вільних місць у лікарнях падає. Лікарі в критичній ситуації. Вони фізично і морально виснажені. Давайте зупинимо ковід, або він зупинить нас", – закликав медик.

Нагадаємо, через коронавірус у частині Закарпатської області ввели жорсткий карантин. Нові обмеження будуть діяти в районах, де ситуація з COVID-19 найгірша.

Також раніше міністр Степанов попередив українців, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим, ніж попередній.

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