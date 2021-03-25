Торгував пальним на підпільних АЗС і брав хабарі: у Львові затримали співробітника військової академії

Підпільний бізнес приносив військовому до 200 тисяч гривень щомісяця

У Львові правоохоронці затримали керівника одного зі структурних підрозділів військової академії при отриманні 38 тисяч гривень неправомірної вигоди. Також чоловік збував крадене пальне на підпільних АЗС.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, чиновник налагодив корупційну схему реалізації паливно-мастильних матеріалів за заниженою вартістю.

Крім того, встановлені факти розкрадання військовим пального і його продаж через створені ним підпільні АЗС у Яворівському районі. За попередніми даними, такий підпільний бізнес приносив військовому до 200 тисяч гривень щомісяця.

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Зараз проводяться санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання фігуранта справи, а також на підпільних АЗС.

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Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею "вимагання та одержання неправомірної вигоди".

Раніше ми повідомляли, що у Києві співробітник академії наук "погорів" на хабарі.

Також нагадаємо, у Дніпрі співробітник поліції "погорів" на хабарі.

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