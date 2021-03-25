Русский
$ 27,87
32,94
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Торгував пальним на підпільних АЗС і брав хабарі: у Львові затримали співробітника військової академії

25 березня, 15:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підпільний бізнес приносив військовому до 200 тисяч гривень щомісяця

У Львові правоохоронці затримали керівника одного зі структурних підрозділів військової академії при отриманні 38 тисяч гривень неправомірної вигоди. Також чоловік збував крадене пальне на підпільних АЗС.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, чиновник налагодив корупційну схему реалізації паливно-мастильних матеріалів за заниженою вартістю.

Крім того, встановлені факти розкрадання військовим пального і його продаж через створені ним підпільні АЗС у Яворівському районі. За попередніми даними, такий підпільний бізнес приносив військовому до 200 тисяч гривень щомісяця.

Реклама

В тренді
"Схожий на російського царька": на Житомирщині пам'ятник загиблим солдатам порівняли з Путіним

Зараз проводяться санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання фігуранта справи, а також на підпільних АЗС.

Реклама

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею "вимагання та одержання неправомірної вигоди".

Раніше ми повідомляли, що у Києві співробітник академії наук "погорів" на хабарі.

Також нагадаємо, у Дніпрі співробітник поліції "погорів" на хабарі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хабар Львів поліція военная академия
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозомЗахід
Думали, що апендицит: у Чернівцях помер 9-річний хлопчик від запущеної важкої пневмонії
Думали, що апендицит: у Чернівцях помер 9-річний хлопчик від запущеної важкої пневмоніїЗахід
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)Захід
Автозаліт на 71 400 гривень. Максимальне стягнення виписали в першу ж годину дії нових штрафів
Автозаліт на 71 400 гривень. Максимальне стягнення виписали в першу ж годину дії нових штрафівАвто
У Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік: що кажуть у МОЗ
У Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік: що кажуть у МОЗУкраїна
Рівне за крок від
Рівне за крок від "червоної зони". У місті посилюють карантинЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти