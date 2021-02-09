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Товару на 2 млн гривень: у Тернополі зловили озброєну групу наркоторговців (фото)

9 лютого, 16:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Щоб їх затримати, провели операцію зі спецназом

У Тернополі викрили членів злочинного угруповання, які продавали наркотики і психотропні речовини. У них вилучили товару майже на 2 мільйони гривень.

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Про це повідомляє МВС.

До складу групи входило вісім людей: організатор, двоє постачальників і п'ятеро збувачів. У період 2019-2020 років вони поширювали оптові партії наркотиків у Тернопільській і Львівській областях. Організував незаконний бізнес 33-річний житель Тернополя.

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Зловмисники пропонували клієнтам кокаїн, амфетамін, метамфетамін, канабіс, "Альфа PVP", ЛСД і МДМА.

Щоб затримати порушників, провели спецоперацію за участю бійців КОРД і кінологів. У них вилучили більше 5 кг канабісу, 740 таблеток МДМА та ЛСД, а також кокаїн, метамфетамін, макову солому, псилоцибінові гриби, амфетамін, "Альфа PVP", вогнепальну і холодну зброю, автомобілі і гроші.

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Усім фігурантам повідомлено про підозру. П'ятьом з них суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою з правом застави від 113 500 до 1 135 000 гривен.

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Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині викрили злочинну групу, яка збувала в області наркотики і зброю.

Крім того, у Києві затримали чоловіка за зберігання близько 5 кг наркотиків.

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зброя наркотики Тернопіль наркоторговці спецоперація КОРД
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