Трасу "Київ-Чоп" перекрила сніжна лавина: відео

Міжнародну трасу "Київ-Чоп" перекрила сніжна лавина.

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Про це повідомляє портал Новини Закарпаття.

Як повідомляється, сніг зійшов з гірського масиву Плай на ділянку дороги в Сколівському районі Львівської області.

Нагадаємо, раніше Управління ДСНС в Закарпатській області повідомило, що в зв'язку зі складними погодними умовами тимчасово обмежено рух великовантажного транспорту на автодорозі М06 Київ-Чоп (в межах Закарпатської області).

Також рятувальників попередили, що 11 – 12 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в зв'язку зі снігопадом і завірюхами, зберігається значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

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Раніше повідомлялося, що в Росії лавину спустили на гірськолижний курорт, десятки людей пропали без вісті.

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