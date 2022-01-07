Туризм у колишніх промзонах: як в Україні змінюють мономіста (відео)

Гроші привезуть туристи. Люди самі собі можуть дати роботу, але іноді навіть не розуміють, що можливостей повно. Що продають мандрівникам у мономісті Бориславі у Львівській областіі чому на цьому можна заробляти у кожному місті.
Туризм у колишніх промзонах
У Бориславі більше століття люди жили, а останніх років тридцять виживали, тільки з
нафтовидобутку. Проблеми нафтопереробного заводу неминуче рикошетили по кишенях городян.
Люди почали шукати, як на тому, що вони роблять, заробити додаткові гроші.
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"У Каліфорнії нафту почали бурити на 5 років пізніше, ніж у Бориславі. Це промисловий туризм. Подивитися приїжджають із усього світу", – розповідає керівник відділу туризму Бориславської міської ради Ігор Романюк.
Довго тут перебувати важко. Від різкого запаху бензину починає нудити. Таких нафтових журавликів у центрі міста та околиці Борислава понад 200.
Заманювати собі так туристів мріють і у вугільних регіонах.
"Це завдання воно спільне для громад, воно спільне і для держави. У даному випадку компанія ДТЕК допомагає залучати тих експертів, які допомагають територіям знаходити ці рішення", – каже радник департаменту з регіональної політики ДТЕК Енерго Олександр Савенко.
Три громади у Дніпропетровській області, де працюють шахти ДПЕК (Петропавлівська, Миколаївська та Первомайська) вже знайшли план, як жити не в мономісті.
Як заробляти гроші?
У Малій Бєліні Львівської області мальовничі краєвиди, історичні місця, старовинні церкви. Принад для туристів тут вдосталь. Але люди поки що не розуміють, що з цього можна робити гроші.
"Так щоб люди працювали, то нема де працювати. Колгосп, який був, його розвалили", – розповідає староста Малобелінського старостинського округу Мирослав Білінський-Тарасович.
Нове туристичне місце?
На шляху між лікувальними курортами Трускавцем та Східницею залишився без туристів Борислав. Людей відлякували вирви та ґрунтовка. Тепер тут взялися будувати новий маршрут.
Здобувачі пригод або сім'ї з дітьми поїдуть сюди вже з весни. Тут чекають великий потік туристів, які тут їтимуть і спатимуть. А це добрий спосіб перетворити мономісто на успішне місто.
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