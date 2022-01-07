Туризм у колишніх промзонах: як в Україні змінюють мономіста (відео)

На території знаходяться мальовничі пейзажі, історичні місця, старовинні церкви

Гроші привезуть туристи. Люди самі собі можуть дати роботу, але іноді навіть не розуміють, що можливостей повно. Що продають мандрівникам у мономісті Бориславі у Львівській областіі чому на цьому можна заробляти у кожному місті.

Туризм у колишніх промзонах

У Бориславі більше століття люди жили, а останніх років тридцять виживали, тільки з

нафтовидобутку. Проблеми нафтопереробного заводу неминуче рикошетили по кишенях городян.

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Люди почали шукати, як на тому, що вони роблять, заробити додаткові гроші.

"У Каліфорнії нафту почали бурити на 5 років пізніше, ніж у Бориславі. Це промисловий туризм. Подивитися приїжджають із усього світу", – розповідає керівник відділу туризму Бориславської міської ради Ігор Романюк.

Довго тут перебувати важко. Від різкого запаху бензину починає нудити. Таких нафтових журавликів у центрі міста та околиці Борислава понад 200.

Заманювати собі так туристів мріють і у вугільних регіонах.

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"Це завдання воно спільне для громад, воно спільне і для держави. У даному випадку компанія ДТЕК допомагає залучати тих експертів, які допомагають територіям знаходити ці рішення", – каже радник департаменту з регіональної політики ДТЕК Енерго Олександр Савенко.

Три громади у Дніпропетровській області, де працюють шахти ДПЕК (Петропавлівська, Миколаївська та Первомайська) вже знайшли план, як жити не в мономісті.

Як заробляти гроші?

У Малій Бєліні Львівської області мальовничі краєвиди, історичні місця, старовинні церкви. Принад для туристів тут вдосталь. Але люди поки що не розуміють, що з цього можна робити гроші.

"Так щоб люди працювали, то нема де працювати. Колгосп, який був, його розвалили", – розповідає староста Малобелінського старостинського округу Мирослав Білінський-Тарасович.

Нове туристичне місце?

На шляху між лікувальними курортами Трускавцем та Східницею залишився без туристів Борислав. Людей відлякували вирви та ґрунтовка. Тепер тут взялися будувати новий маршрут.

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Здобувачі пригод або сім'ї з дітьми поїдуть сюди вже з весни. Тут чекають великий потік туристів, які тут їтимуть і спатимуть. А це добрий спосіб перетворити мономісто на успішне місто.

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