Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Оновлення Кабміну 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Вколовся "Супутником" і увірвався до COVID-лікарні. Що відомо про лідера антиваксерів Стахова

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
3 листопада, 12:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Псевдоактивіст з початку пандемії намагається переконати українців, що ковід – вигадка, тоді як вам взагалі прищепився російською вакциною
Остап Стахов тривалий час анонсував мітинг у столиці
Остап Стахов тривалий час анонсував мітинг у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Одним із лідерів руху противників вакцинації проти коронавірусу, який сьогодні протестує під Верховною Радою у Києві, є Остап Стахів. Псевдоактивіст відомий у Львові не однією витівкою.

"Сьогодні" зібрали, що відомо про Остапа Стахова.

Реклама

Хто такий Стахів?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.

2015 року був кандидатом на посаду мера Винників від УРП, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, хоч у підсумку набрав 1,2% голосів виборців.

Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.

Реклама

Проти вакцинації та за теорії змови

Остап Стахів поширює фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе "активістом" та "правозахисником". Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють мешканців Львова.

Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх підписників у тому, що нібито пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину.

А в липні для своєї пропаганди використовував дітей – організував ще один мітинг, але багато учасників були неповнолітніми.

Реклама
Фото: zaxid.net

Вколовся "Супутником"

Як пише "Форпост", незважаючи на ставлення до щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робили не в руку, як усім, а в сідниці.

Увірвався до лікарні

У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих з коронавірусом.

Стахова затримали копи. Скріншот

Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Але не тут було. За порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом із ним, відвезли до відділу поліції, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.

Звідки взялася "теорія змови" про вакцинацію і причому тут чипи?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, нібито вакцинація небезпечна.

Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я і розробки вакцин, прихильники теорій змови почали поширювати фейки, нібито пандемія – всесвітня змова і вірус взагалі штучний. А мета пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Придумав усе, звичайно ж, сам Білл Гейтс.

Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більш того, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже встановлення чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться у голку.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

153 353

захворіло за тиждень в Україні

+5%

ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 2 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 596 587
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 682 750
Всього введених доз 18 279 337
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Реал

Сьогодні

19:45

Шахтар

1.24

7.00

14.5

Зоря

Завтра

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Які протипоказання до вакцинації від COVID-19
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти