Вколовся "Супутником" і увірвався до COVID-лікарні. Що відомо про лідера антиваксерів Стахова

Псевдоактивіст з початку пандемії намагається переконати українців, що ковід – вигадка, тоді як вам взагалі прищепився російською вакциною

Остап Стахов тривалий час анонсував мітинг у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Одним із лідерів руху противників вакцинації проти коронавірусу, який сьогодні протестує під Верховною Радою у Києві, є Остап Стахів. Псевдоактивіст відомий у Львові не однією витівкою.

"Сьогодні" зібрали, що відомо про Остапа Стахова.

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Хто такий Стахів?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.

2015 року був кандидатом на посаду мера Винників від УРП, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, хоч у підсумку набрав 1,2% голосів виборців.

Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.

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Проти вакцинації та за теорії змови

Остап Стахів поширює фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе "активістом" та "правозахисником". Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють мешканців Львова.

Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх підписників у тому, що нібито пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину.

А в липні для своєї пропаганди використовував дітей – організував ще один мітинг, але багато учасників були неповнолітніми.

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Фото: zaxid.net

Вколовся "Супутником"

Як пише "Форпост", незважаючи на ставлення до щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робили не в руку, як усім, а в сідниці.

Увірвався до лікарні

У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих з коронавірусом.

Стахова затримали копи. Скріншот

Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Але не тут було. За порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом із ним, відвезли до відділу поліції, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.

Звідки взялася "теорія змови" про вакцинацію і причому тут чипи?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, нібито вакцинація небезпечна.

Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я і розробки вакцин, прихильники теорій змови почали поширювати фейки, нібито пандемія – всесвітня змова і вірус взагалі штучний. А мета пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Придумав усе, звичайно ж, сам Білл Гейтс.

Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більш того, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже встановлення чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться у голку.