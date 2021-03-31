У центрі Львова жорстоко розправилися з молодою красунею: фото

У Львові сталося вбивство дівчини з Дніпропетровської області – її тіло зі слідами насильницької смерті виявили в квартирі в центрі міста.
Про це повідомили в управлінні Нацполіціі у Львівській області.
Зазначається, що мертву студентку з множинними ранами знайшли 30 березня в орендованій квартирі на вулиці Личаківській.
Загиблою виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вузів. Раніше, 30 березня, її мати заявила в поліцію про зникнення доньки.
С цього приводу відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді 7-15 років позбавлення волі.
"Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, а також проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання зловмисника, причетного до вбивства", – відзначили в Нацполіціі.
У соцмережах пишуть, що жертвою виявилася Дар'я Косенок 2002 року народження. За день до трагедії вона вийшла з дому і не повернулася.
Нагадаємо, раніше цьогоріч у Львові чоловік задушив власну дружину, а після скоєного сам здався поліції.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк