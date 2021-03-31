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У центрі Львова жорстоко розправилися з молодою красунею: фото

31 березня, 00:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

За день до трагедії Дар'я Косенок вийшла з дому і не повернулася

У Львові сталося вбивство дівчини з Дніпропетровської області – її тіло зі слідами насильницької смерті виявили в квартирі в центрі міста.

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Про це повідомили в управлінні Нацполіціі у Львівській області.

Зазначається, що мертву студентку з множинними ранами знайшли 30 березня в орендованій квартирі на вулиці Личаківській.

Загиблою виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вузів. Раніше, 30 березня, її мати заявила в поліцію про зникнення доньки.

С цього приводу відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді 7-15 років позбавлення волі.

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"Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, а також проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання зловмисника, причетного до вбивства", – відзначили в Нацполіціі.

У соцмережах пишуть, що жертвою виявилася Дар'я Косенок 2002 року народження. За день до трагедії вона вийшла з дому і не повернулася.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Нагадаємо, раніше цьогоріч у Львові чоловік задушив власну дружину, а після скоєного сам здався поліції.

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вбивство Львів дівчина студентка Нацполіція

Джерело: Сьогодні

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