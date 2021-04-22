У Чернівцях чоловік до смерті побив матір двох дітей: жінка провела тиждень у комі

Трагедія у Чернівцях – чоловік не випускав цивільну дружину на вулицю і побив її до смерті – що говорить сім'я загиблої

У Чернівцях чоловік жорстоко побив цивільну дружину. Олена провела в комі цілий тиждень і 19 квітня померла. Двоє дітей залишилися сиротами.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Як побили Олену

Брат загиблої Олександр розповів, що перший чоловік і батько дітей Олени помер кілька років тому. Потім вона зустріла іншого чоловіка, вони пару років жили разом. Знайомі сім'ї говорять, що він був хорошим. Однак останні місяці Олена зустрічалася з третім чоловіком.

"І ось одного разу він її сильно побив. Вона мені зізналася, що це зробив він, і подала заяву в поліцію. Я знайшов того типа, він клявся і божився, що сестру і пальцем не чіпав. І раптом Олена пише зустрічну заяву в поліцію про те, що претензій до того чорта не має", – сказав він.

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Спочатку Олена то йшла до того чоловіка, то поверталася до дітей. А в якийсь момент зникла. Новий "залицяльник" її нікуди не відпускав і не дозволяв з будь-ким зустрічатися.

Брат намагався зв'язатися з нею, але на дзвінки ніхто не відповідав. Він дзвонив і цьому чоловікові.

"Він мені заявив, що Олена буде жити з ним, вони одружаться. Я наполягав, щоб те ж саме мені сказала сестра. Я повинен був від неї це почути – тоді я не буду їх розшукувати. Але він не давав їй трубку", – каже брат.

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Після цього жінку знайшли в несвідомому стані в гаражі. Співмешканець побив Олену, а коли вона вже не рухалася, пішов до тітки і попросив викликати медиків.

Тиждень провела у комі

33-річну Олену поховали в середу, 21 квітня. Лікарі боролися за її життя цілий тиждень, але за весь цей час жінка так і не прийшла до тями.

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У неї були численні травми голови, забій головного мозку, переломи сідничної кістки і трьох ребер.

У поліції розповіли, що відразу після побиття підозрюваного затримали, зараз він у СІЗО. Копи вже відкрили кримінальне провадження. Тепер чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області 21-річна дівчина вбила свого 6-річного брата.

Крім того, в Одеській області двоє підлітків в Ізмаїлі жорстоко побили чоловіка, у результаті чого той помер.

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