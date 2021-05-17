У Хмельницькій області чоловік катував дітей розпеченою кочергою. Що загрожує горе-батькові

Знущання над дітьми виявили вчителя, дітей забрали до лікарні – де була мати і як покарають батька – подробиці

У Хмельницькій області 37-річного батька підозрюють у катуванні. Він зізнався поліції, що карав неслухняних дітей – сина і дочку – розпеченою кочергою.

Реклама

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", опіки першими побачили вчителі. Дітей відразу повезли в лікарню, де у 8-річного хлопчика і 6-річної дівчинки виявили ще й синці.

Така жорстокість вразила і вчителів, і медиків. Діти не могли сидіти, тільки ходили і лежали на животі.

Відео: Сьогодні

Виявилося, вони з багатодітної сім'ї. Катерина і Сергій виховували п'ятьох. Побиті Ілля і Софія – рідні діти чоловіка.

Як запевнила нас жінка, її сина співмешканець не чіпав. По телефону "Сьогодні" зізналася, що найчастіше виховував стусанами саме свого Іллю, а також ставив на пшеницю.

Реклама

Поки триває слідство, Сергія взяли на два місяці під варту. За тортури і злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною йому загрожує до 5 років в'язниці.

Соціальні служби ще не визначилися, позбавляти Катерину батьківських прав чи ні. У лікарні діти будуть мінімум три місяці, з ними працює психолог.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Полтави батько жорстоко знущався над дочкою.

Також нагадаємо, в Одесі маленьких дітей довелося рятувати від їх матері і її співмешканця. П'яна пара разом з малюками забарикадувалася в квартирі.