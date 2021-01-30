В Івано-Франківську суд оштрафував стрип-клуб за порушення карантину

В Івано-Франківську міський суд визнав винним у порушенні правил карантину місцевий стриптиз-бар Paradise і оштрафував його адміністраторку на 34 тис. гривень.
Про це повідомляє місцеве видання Kurs.
Також адміністратор має заплатити 454 грн судового збору.
Заклад порушив вимоги постанови Кабміну, ухваленої у зв'язку з поширенням коронавірусу, і не припинив роботу після 22 години 2 листопада 2020 року.
У зв'язку з цим о 4:30 ранку працівники поліції склали протокол за порушення правил карантину на адміністраторку шоу-бару, яка згодом на судове засідання не з'явилася.
При ухваленні рішення суд керувався адмінпротоколом, письмовими поясненнями і відеозаписами з місця події.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун дав позитивний результат і тепер Україна повернеться до адаптивного карантину і знову буде ділитися на зони залежно від епідеміологічної ситуації.
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