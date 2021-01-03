У Карпатах знайшли заблукалого на Говерлі туриста (фото)

Чоловік із Херсона не міг самостійно спуститися з вершини гори

У Карпатах в неділю, 3 січня, рятувальники прийшли на допомогу туристу з Херсона, який заблукав на вершині Говерли.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Туристка з Херсона звернулася до рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення близько 16:00 з проханням розшукати її чоловіка, який ще близько 11:00 вирушив на гору Говерла, втратив орієнтування і не може самостійно спуститися з вершини.

При цьому зв'язок з чоловіком частково підтримувався.

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Чоловіка вдалося розшукати протягом години в районі Малої Говерли, і вже близько 17:45 він у супроводі рятувальників прибув на навчально-спортивну базу "Заросляк". На щастя, медична допомога йому не знадобилася.

Нагадаємо, 1 січня на одному з карпатських гірськолижних курортів у селищі Славському Львівської області рятувальники зняли 74 людини із крісельного підйомника, що зупинився на канатній дорозі.

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