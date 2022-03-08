В громаді Рівненської області більше не вивчатимуть російську мову (фото)

Текст розпорядження опублікував голова громади Микола Костюкевич

До такого термінового рішення спонукало повномасштабне вторгнення російських військ / Колаж "Сьогодні"

У навчальних закладах Підлозцівської громади Дубенського району заборонили вивчати російська мовау навчальних закладах. Текст розпорядження опублікував голова громади Микола Костюкевич.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

У документі йдеться, що до такого термінового рішення спонукало повномасштабне вторгнення російських військ.

"Рекомендувати директорам навчальних закладів громади вивчити запровадження предмета польської мови чи іншої іноземної мови", – йдеться у тексті розпорядження.

Розпорядження сільського голови. Фото: сайт "Сьогодні"

Реклама

Ситуація в Україні 8 березня