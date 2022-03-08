В громаді Рівненської області більше не вивчатимуть російську мову (фото)

У навчальних закладах Підлозцівської громади Дубенського району заборонили вивчати російська мовау навчальних закладах. Текст розпорядження опублікував голова громади Микола Костюкевич.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
У документі йдеться, що до такого термінового рішення спонукало повномасштабне вторгнення російських військ.
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"Рекомендувати директорам навчальних закладів громади вивчити запровадження предмета польської мови чи іншої іноземної мови", – йдеться у тексті розпорядження.
Ситуація в Україні 8 березня
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