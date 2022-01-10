На Рівненщині аферист, представляючись лікарем, намагався обікрасти пенсіонера

Потерпілому повідомили, що його дочка потрапила в аварію, а тепер їй потрібні гроші на лікування

30-річного чоловіка вже затримали / Колаж "Сьогодні"

На Рівненщині поліція затримала 30-річного чоловіка, який намагався обдурити пенсіонера. Аферист зателефонував на стаціонарний телефон 90-річного жителя Дубна, представився лікарем і повідомив, що дочка потрапила у ДТП і у неї складні переломи ніг

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Потрібні гроші

Аферист сказав пенсіонеру, що для лікування доньки потрібна термінова операція, а значить – значна сума коштів.

"Він запевняв, що треба ставити імплантати, і цю операцію робитимуть у Львові. Вартість лікування – 8 тисяч доларів США. Я сказав, що я не маю такої суми, тому мені назвали нижчу ціну — 80 тисяч гривень", – розповідає постраждалий Леонтій.

Крім того, щоб розпочати оперативне втручання, потрібно було написати відповідну заяву, зміст якої продиктували аферисти.

Гроші хотів отримати особисто?

Пенсіонер отримав усі свої заощадження та почав перераховувати гроші. У цей час у двір будинку увійшов чоловік. Представився правоохоронцем та сказав, що прийшов за грошима та заявою.

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Пенсіонер запросив його до будинку. Втім, запідозрив погано і сказав, що грошей не віддасть, а відвезе особисто до лікарні. Отже, той почав діяти: відштовхнув дідуся, викрав усі засоби, що лежали на видному місці, і миттєво покинув будинок.

Відразу повідомив у поліцію

90-річний житель Дубна одразу повідомив поліції.

Працівники карного розшуку Дубенського районного відділу поліції спільно з колегами обласного управління оперативно вийшли на слід зловмисника: ним виявився 30-річний мешканець Рівного. Із залученням оперативних служб вдалося встановити його місцезнаходження: затримали крадія, коли той на таксі залишав місто. У нього криміналісти вилучили 31 541 тисячу гривень та 400 євро", — повідомив в.о. начальника ГУНП у Рівненській області Сергій Крошко.

Зловмисника впізнав і потерпілий. Крім того, відомо, що житель, як і раніше, потрапляв у поле зору правоохоронців: десять разів залучався до адмінвідповідальності за скоєння дрібних крадіжок та за порушення правил дорожнього руху.

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Як покарають афериста

Як зазначив Сергій Крошко, 30-річного жителя затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України та обрання запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння інших аналогічних кримінальних злочинів.

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