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У Рівному активісти пікетували суд: авто з підозрюваним насильником закидали яйцями

15 березня, 21:16

Миколайчук Володимир , Тетяна Очеретяна

Чоловік затягував у кущі і ґвалтував своїх жертв

У Рівному кілька десятків людей пікетували суд через те, що підозрюваного у серії згвалтувань залишили на волі. Вони заблокували прохід фігуранту справи і закидали його авто яйцями.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Напади на жінок у місті почалися два роки тому. Усього жертв не менше шести. Затримали підозрюваного лише в грудні минулого року, його і відпустили під домашній арешт.

Відео: Сьогодні

Майже всі напади здійснені в районі гідропарку. Увечері там безлюдно, жертв підозрюваний затягував у кущі і ґвалтував.

60-річна Людмила – одна з жертв, завдяки якій спіймали нападника.

"Я скільки могла пручалася, кричала, дряпала обличчя, щоб під нігтями залишився слід. Коли мене – літню жінку, яка говорила, що "я – бабуся", він поставив на коліна і ґвалтував, як хотів", – сказала жертва Людмила.

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Слідчі довели чотири згвалтування і ще дві спроби. За це передбачено від 5 до 10 років в'язниці. Однак підозрюваний на волі, точніше, під цілодобовим домашнім арештом.

"Захисник обвинуваченого ініціював клопотання, що він має постійне місце роботи, має соціальні зв'язки, обвинувачений позитивно характеризується зі слідчого ізолятора", – сказав прокурор Вадим Гуменюк.

Усе, що про нього відомо – одружений, має двох дітей і працює найманим працівником у підприємця. Сьогодні мало відбутися перше засідання по суті – і адвокат підозрюваного оголосив відвід судді. Розгляд перенесли.

Близько 30 людей пікетували суд з плакатами з написом "Потерпілі – не терплять".

"Хочу, щоб розслідування було якомога прозоріше, щоб ми бачили. Шість доведених фактів – і результату нуль. Бачу, що все несправедливо ", – сказав учасник пікету Микола Кукарін.

29-річного підозрюваного заблокували активісти – той сховався у своїй машині.

З автомобіля підозрюваний так і не вийшов. Тільки його дружина штовхалася з пікетниками і зривала плакати. Втрутилася поліція, але обурені учасники протесту встигли закидати авто яйцями.

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Під домашнім арештом підозрюваний буде до кінця квітня. А далі запобіжний захід можуть переглянути – на взяття під варту.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області взяли під варту підозрюваного в згвалтуванні і вбивстві 7-річної Маші Борисової.

Як повідомлялося, затриманий у день похорону дівчинки намагався покінчити життя самогубством.

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суд згвалтування пікет Рівне підозрюваний

Джерело: Сьогодні

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