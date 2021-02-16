В заметах потопає Прикарпаття: відрізані від цивілізації понад 60 сіл (відео)

Громадський транспорт до населених пунктів доїхати не може

В заметах потопає Прикарпаття. Там відрізані від світу понад 60 сіл. Снігові замети подекуди сягають двох метрів. Кореспондент "Сьогодні" Наталія Фармус повернулася з заметених снігопадами районів – дізналася, як живуть там місцеві.

Реклама

Подекуди висота заметів досягає двох метрів. Доїхати до людей можна тільки на спецтехніці. Це – снігоболотохід. За день він здійснює чотири-п'ять виїздів. Відтоді, як почалися снігопади співробітники ДСНС вже врятували не одне життя. Громадський транспорт тут не їздить. Селяни годинами добираються на роботу пішки.

"Ми з собою термос, чай, каву маємо, перекусили бутербродом у каплиці святої Матері Божої і далі йдемо", – говорить перехожа Марія Сливка.

Місцева мешканка Ганна вже третій день майже не залишає свій двір. Пече хліб – адже в місцевому магазині його давно розкупили.

Відео: Сьогодні

"Це добре, тому що буде волога в грунті, і буде урожай", – говорить місцева Дарина Осадчук.

Реклама

А ось цим двом молодим мамам не надто радісно.

"Наші діти захворіли, температура 39, ніхто не був готовий до такого; немає дитячого харчування, це страшно", – кажуть мами.

Їм почали допомагати рятувальники.

Тільки за минулі вихідні було шість виїздів, коли людей доправляли в центральні лікарні з підозрою на COVID, так і на плановий гемодіаліз, а також двох породіль доправили в медустанови.

Снігопади трохи ослабли. Однак, як стверджують синоптики, не вщухнуть – найближчими днями теж буде йти сніг. Раніше ми писали, що на зміну снігопадам прийшли сильні морози.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в МОН рекомендували розпустити школярів по домівках через сильне похолодання.

Дивіться сюжет – як рятують туристів на Закарпатті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама