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В заметах потопає Прикарпаття: відрізані від цивілізації понад 60 сіл (відео)

16 лютого, 13:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Громадський транспорт до населених пунктів доїхати не може

В заметах потопає Прикарпаття. Там відрізані від світу понад 60 сіл. Снігові замети подекуди сягають двох метрів. Кореспондент "Сьогодні" Наталія Фармус повернулася з заметених снігопадами районів – дізналася, як живуть там місцеві.

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Подекуди висота заметів досягає двох метрів. Доїхати до людей можна тільки на спецтехніці. Це – снігоболотохід. За день він здійснює чотири-п'ять виїздів. Відтоді, як почалися снігопади співробітники ДСНС вже врятували не одне життя. Громадський транспорт тут не їздить. Селяни годинами добираються на роботу пішки.

"Ми з собою термос, чай, каву маємо, перекусили бутербродом у каплиці святої Матері Божої і далі йдемо", – говорить перехожа Марія Сливка.

Місцева мешканка Ганна вже третій день майже не залишає свій двір. Пече хліб – адже в місцевому магазині його давно розкупили.

Відео: Сьогодні

"Це добре, тому що буде волога в грунті, і буде урожай", – говорить місцева Дарина Осадчук.

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А ось цим двом молодим мамам не надто радісно.

"Наші діти захворіли, температура 39, ніхто не був готовий до такого; немає дитячого харчування, це страшно", – кажуть мами.

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Їм почали допомагати рятувальники.

Тільки за минулі вихідні було шість виїздів, коли людей доправляли в центральні лікарні з підозрою на COVID, так і на плановий гемодіаліз, а також двох породіль доправили в медустанови.

Снігопади трохи ослабли. Однак, як стверджують синоптики, не вщухнуть – найближчими днями теж буде йти сніг. Раніше ми писали, що на зміну снігопадам прийшли сильні морози.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в МОН рекомендували розпустити школярів по домівках через сильне похолодання.

Дивіться сюжет – як рятують туристів на Закарпатті:

Відео: Сьогодні

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погода сніг Івано-Франківськ село снігопад негода

Джерело: Сьогодні

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