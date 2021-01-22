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У Тернополі обстріляли дитину під час катання на санках

22 січня, 14:16

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Дитину доставили в столичну лікарню

У Тернополі до лікарні з опіками доставили 11-річного школяра. Травми хлопчик отримав під час катання на санках поблизу школи.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, лікарі діагностували у юного пацієнта множинні поранення по всьому тілу, швидше за все викликані вогнепальною зброєю.

Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи.

Також стало відомо, що дитину доставили в столичну лікарню, оскільки він потребує ще однієї операції.

Поліцейські продовжують детально розслідувати всі обставини злочину. В ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію і виявили в квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю.

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Її вилучили та направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомий обстріляв дитячий садок. На місці події копи знайшли дві кулі.

Також нагадаємо, на українському курорті чоловік відкрив стрілянину по дітях.

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Тернопіль стрільба хлопчик санки дробовик
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