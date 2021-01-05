В Ужгороді жінка народила четверню: фото малюків

В Ужгороді жінка народила відразу чотирьох дітей – троє хлопчиків і дівчинку.

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Про це повідомив головний лікар міського пологового будинку Олег Онопко, написав мер Ужгорода Богдан Андріїв.

За його словами, пологи були передчасними, на 30-му тижні вагітності.

"Дітки народилися вагою 1260 грамів, 1300 грамів, 1300 грамів та 1460 грамів, за допомогою кесарського розтину, малята у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Життю мами та діток нічого не загрожує", – написав він.

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Мати – мешканка села Калини Тячівського району, це її перші пологи. Медики кажуть, що за час роботи четверні в цьому пологовому будинку ще не було.

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Нагадаємо, раніше багатодітна мати з ХмельниччиниСвітлана Кухарчук народила вісімнадцяту дитину.

Крім того, ми писали, як у Києві жінка народила дитину в авто по дорозі до пологового будинку.

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