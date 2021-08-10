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У Львові через хворобу помер колишній нардеп. Що відомо

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 серпня, 10:20
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Колишній чиновник Лев Підлісецький довго страждав від хвороби. У нього залишилася дружина і троє дітей
Лев Підлісецький був депутатом у 2014-2019 роках. Фото: Андрій Садовий
Лев Підлісецький був депутатом у 2014-2019 роках. Фото: Андрій Садовий

Відомий львівський підприємець, політик і колишній депутат Верховної Ради України Лев Підлісецький помер від важкої хвороби.

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Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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"З сумом повідомляю, що внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам‘ять", – написав глава міста.

Екс-депутат помер у віці 44 роки після тривалої хвороби, у нього залишилися дружина і троє дочок.

Хто такий Лев Підлісецький ?

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За даними "Вікіпедії", Лев Підлісецький – політик і підприємець. Що про нього відомо:

  • Очолював енергетичні підприємства – "Галенергобудпром" і "Південьзахіделектромережбуд".
  • Входив до наглядової ради Укренерго.
  • У 2009 році створив екскурсійні тури на "Чудо-бусі".
  • Був ініціатором створення і президентом Львівського туристичного альянсу в 2013 році.
  • Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції "Об'єднання" Самопоміч".

Нагадаємо, 5 серпня, помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

Також раніше помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.

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