У Львові через хворобу помер колишній нардеп. Що відомо

Колишній чиновник Лев Підлісецький довго страждав від хвороби. У нього залишилася дружина і троє дітей

Лев Підлісецький був депутатом у 2014-2019 роках. Фото: Андрій Садовий

Відомий львівський підприємець, політик і колишній депутат Верховної Ради України Лев Підлісецький помер від важкої хвороби.

Реклама

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Читайте також: Помер художник Олександр Ройтбурд

"З сумом повідомляю, що внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам‘ять", – написав глава міста.

Екс-депутат помер у віці 44 роки після тривалої хвороби, у нього залишилися дружина і троє дочок.

Хто такий Лев Підлісецький ?

Реклама

За даними "Вікіпедії", Лев Підлісецький – політик і підприємець. Що про нього відомо:

Очолював енергетичні підприємства – "Галенергобудпром" і "Південьзахіделектромережбуд".

Входив до наглядової ради Укренерго.

У 2009 році створив екскурсійні тури на "Чудо-бусі".

Був ініціатором створення і президентом Львівського туристичного альянсу в 2013 році.

Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції "Об'єднання" Самопоміч".

Нагадаємо, 5 серпня, помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

Також раніше помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.