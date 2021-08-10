У Львові через хворобу помер колишній нардеп. Що відомо

Відомий львівський підприємець, політик і колишній депутат Верховної Ради України Лев Підлісецький помер від важкої хвороби.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
Помер художник Олександр Ройтбурд
"З сумом повідомляю, що внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам‘ять", – написав глава міста.
Екс-депутат помер у віці 44 роки після тривалої хвороби, у нього залишилися дружина і троє дочок.
Хто такий Лев Підлісецький ?
За даними "Вікіпедії", Лев Підлісецький – політик і підприємець. Що про нього відомо:
- Очолював енергетичні підприємства – "Галенергобудпром" і "Південьзахіделектромережбуд".
- Входив до наглядової ради Укренерго.
- У 2009 році створив екскурсійні тури на "Чудо-бусі".
- Був ініціатором створення і президентом Львівського туристичного альянсу в 2013 році.
- Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції "Об'єднання" Самопоміч".
Нагадаємо, 5 серпня, помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.
Також раніше помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.