У Львові знову посилили карантин: що змінилося

Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії ТЕБ та НС у суботу, 6 листопада

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

З понеділка, 8 листопада, у Львові діятимуть нові карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії ТЕБ та НС.

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook.

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Посилення карантину у Львові

Як стало відомо, з 8 листопада у Львові буде запроваджено окремі правила доступу до адміністрацій будівель Львівської міської ради (Ратуша, районні адміністрації, управління).

Зокрема, протягом 8-14 листопада керівники підрозділів мають довести нові правила до працівників та забезпечити систему контролю.

З 15 листопада допуск для адмінбудівель буде лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного тесту, або довідки про перенесення захворювання на коронавірус.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нові випадки COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 058 014 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 793 жителі України (всього – 71 635). Вилікувати вдалося 2 504 236 інфікованих (11 817 – за останню добу).