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У Львові запустили електронний квиток у транспорті: як його отримати

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 14:38
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За інформацією Львівської міськради, проїзд все ще можна сплатити готівкою
У Львові запустили е-квиток, але в тестовому режимі і не для всіх
У Львові запустили е-квиток, але в тестовому режимі і не для всіх / Фото: Колаж: Сьогодні

З 13 січня у Львові почав працювати електронний квиток. "ЛеоКарт" запрацював у тестовому режимі у громадському транспорті міста.

Про це пише прес-служба Львівської міської ради.

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"Львівавтодор" видав уже понад 10 тисяч спеціальних карток. Щоденно планують видавати ще по 5 тисяч. Із карткою пільговики зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом до кінця лютого.

Де працюватиме електронний квиток

"ЛеоКарт" працюватиме у всіх видах громадського транспорту Львова:

  • трамваях,
  • тролейбусах,
  • автобусах.

Електронний квиток також дасть пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати.

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За інформацією Львівської міськради, проїзд все ще можна сплатити готівкою. Вартість квитка поки що не підвищували. Вона становить 10 грн.

Що буде з пільговиками

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило розповів, що пільговики вже можуть користуватися своїми транспортними картками паралельно із посвідченнями.

"Вони повинні валідувати транспортну картку. Тобто ми вже поступово виводимо з використання посвідчення. З березня плануємо повністю перейти на надання пільговикам права проїзду на підставі транспортних карток "ЛеоКарт", – додав чиновник.

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Забарило зазначив, що перейти на безготівкову форму оплати проїзду планують уже у березні – квітні. Тому пільговиків, які ще не мають транспортних карток, закликають якнайшвидше їх зробити.

Для виготовлення пільгової картки необхідно надати такі документи:

  • заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних;
  • паспорт громадянина України або ID-картка;
  • документ, що підтверджує статус пільговика (посвідчення пільговика);
  • РНОКПП – номер платника податків (раніше – ІПН);
  • кольорове фото 3х4 (зроблене не пізніше ніж за 6 місяців до моменту подачі).

Де подати документи на отримання пільгової картки:

  • Винники, ЦНАП на вулиці Галицька, 12;
  • Рудне, ЦНАП на вулиці Грушевського, 55;
  • Брюховичі, ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А;
  • Дубляни, ЦНАП на вулиці Шевченка, 4;
  • Рясне-Руське, ЦНАП на площі Незалежності, 1;
  • Лисиничі, ЦНАП на вулиці Шевченка, 48;
  • ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А;
  • ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67;
  • ЦНАП на вулиці Виговського, 32;
  • ЦНАП на вулиці Шевченка, 374;
  • ЦНАП на вулиці Генерала Чупринки, 85;
  • ЦНАП на вулиці Хвильового, 14а;
  • Шевченківська РА на вулиці Липинського, 11;
  • Залізнична РА на вулиці Виговського, 34;
  • Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111);
  • Сихівська РА (приміщення соцзахисту) на проспекті Червоної Калини, 66;
  • ЛКП "Левандівка" на вулиці Широка, 86Б;
  • ЛКП "За замком" на вулиці Польова, 29а;
  • ЛКП "Сигнівка" на вулиці Дозвільна, 1;
  • ЛКП "Варшавське" на вулиці Варшавська, 64;
  • ЛКП "Вулецьке" на вулиці Котляревського, 37Б;
  • ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38;
  • ЛКП "Княже місто" на вулиці Тиха, 5;
  • "Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічна, 49Б;
  • Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;
  • Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарська, 41.

"Укрзалізниця" запровадила плату за друк електронних квитків

Тепер ця послуга коштує 12 грн. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував фотографію друкованого електронного білета.

"Ви знаєте, що тепер за обмін електронного квитка на паперовий у касах "Укрзалізниці" треба платити 12 гривень? Цю послугу запровадили у середині грудня", – написав він.

Вартість формується на основі двох показників:

  • 10 грн коштує сама роздруківка;

  • 2 грн – ПДВ.

В "Укрзалізниці" підтвердили, що обміняти електронний квиток на паперовий можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України, заплативши 12 грн.

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