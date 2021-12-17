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На Львівщині покарали депутата через незаповнену декларацію

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
17 грудня, 20:54
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Депутату інкримінували порушення ст. 366-3КК України
Суд заборонив жінці працювати у органах місцевого самоврядування. Колаж "Сьогодні"
Суд заборонив жінці працювати у органах місцевого самоврядування. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області депутата сільської ради сьомого скликання Модрицької сільської ради Дрогобицького району було покарано на 150 годин громадських робіт через незаповнену декларацію.

Про це говориться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

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Деталі

Відомо, що жінка-депутат знаючи, що має подавати декларацію про доходи, проігнорувала це. Депутату інкримінували порушення ст. 366-3КК України. Підозрювана під час слідства уклала угоду з прокурором, яка передбачала 150 годин виправних робіт. Суд затвердив цю угоду.

Також Дрогобицький міськрайонний суд заборонив жінці працювати в органах місцевого самоврядування та займатися певною діяльністю, пов'язаною із виконанням функцій держави. Це рішення можна оскаржити до апеляційного суду.

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2
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3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
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7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
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3,3
12
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2,6
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Порошенко Порошенко
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3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураєв Мураєв
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
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