На Львівщині обмежать рух вантажівок через негоду: де її перечекати

Перечекати транспортні засоби зможуть на спеціальних майданчиках

Майданчики знаходитимуться вздовж дороги/Колаж "Сьогодні"

У Львівській області через негодувведуть обмеження руху вантажівок. Перечекати вони зможуть на спеціальних майданчиках вздовж доріг.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Реклама

Деталі

Обмеження руху не поширяться на певні транспортні засоби.

"У разі несприятливих погодних умов, які можуть призвести до ускладнень у русі, для безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки, служба автомобільних доріг у Львівській області може запроваджувати тимчасові обмеження руху вантажного автомобільного транспорту", – повідомили у поліції.

Де будуть розташовані спеціальні майданчики?

Перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках вздовж доріг. Вони нанесені на Google карту.

Реклама

Обмеження руху не поширюється на транспортні засоби:

які використовують при ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій,

здійснюють пасажирські перевезення,

які превозять вантажі у міжнародному сполученні,

що перевозять швидкопсувні, антисанітарні, живі, поштові вантажі та вантажі підвищеної небезпеки.

Список стоянок. Фото: патрульна поліція Львівської області

Список стоянок. Фото: патрульна поліція Львівської області

Реклама

Погода в Україні на 16 грудня

У західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. Південна частина без опадів. Дощ може йти вночі на Одещині. Також опадів не буде на сході.

Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вдень синоптик прогнозує від 1 градуса морозу до +4 градусів, а ось у Криму температура повітря буде максимум +9 градусів.

Раніше ми писали: