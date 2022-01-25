У Львівській області посилили карантин: що під забороною

В області збільшилася кількість нових інфікованих

Якщо до 1 лютого ситуація не покращиться, то комісія може ввести додаткові обмеження/Колаж: "Сьогодні"

Від середи, 26 січня, у Львівській області посилюють карантин. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

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Деталі

25 січня відбулось засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої через спалах коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження на Львівщині. Були введенні нові обмеження:

Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів.

Від 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволена робота дитсадків та спеціальних закладів освіти. Учням ПТУ рекомендовано перейти на змішану форму навчання.

Медичним закладам заборонили проведення планових госпіталізацій, окрім деяких винятків.

Жителі Львівщини в громадських місцях повинні носити маски.

Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю не більше, ніж 50%.

Якщо до 1 лютого ситуація не покращиться, то комісія може ввести додаткові обмеження.

Ситуація з COVID-19

В Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона – там опинилися ще чотири області. 24 січня зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня.

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