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Біля Тернополя спалахнула масштабна пожежа на звалищі (фото)

29 червня 2021 17:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місце події постійно підвозять воду, з вогнем борються рятувальники і комунальники

У селі Малашівці Тернопільського району сьогодні, 29 червня, спалахнула масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Сміття горить на площі орієнтовно 100 "квадратів".

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів.

Вогонь поширився на 100 "квадратів". Фото: ДСНС

Вогонь поширився на 100 "квадратів". Фото: ДСНС

До гасіння пожежі всього залучено від ГУ ДСНС – 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Від комунальних та інших служб – 5 одиниць допоміжної техніки.

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Також на місці події працює 2 трактора та самоскид, що здійснюють просипку відсівом осередків пожежі. До звалища постійно підвозять воду.

Раніше ми повідомляли, що на території міського звалища твердих побутових відходів, яка знаходиться поблизу села Макухівка під Полтавою, сталася велика пожежа.

Також нагадаємо, у липні 2020 року в Одеській області загорілися гори сміття.

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