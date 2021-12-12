Захищався від злодія та сам потрапив за ґрати (відео)

Юристи кажуть — під час розгляду справ із самообороною треба зважувати всі обставини

Заступитися за чоловіка нема кому. Колаж "Сьогодні"

Рік в'язниці був засуджений до мешканця Тернопільщини, на якого у власному будинку напав грабіжник. Більше того, ще й почав душити. Обороняючись, господар будинку зарізав кривдника. Чи можна захистити себе і все ж таки залишитися на волі? Впізнавали кореспонденти "Сегодня".

Подробиці інциденту

"Я оборонявся. І він схопив мене саме тут за шию і почав душити", – розповів Андрій.

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Андрій згадує, як на нього в хаті напав злодій. Рятуючись від смерті, господар будинку взяв перше, що було на підхваті. І тоді я бачу що виходу немає і думаю що він, як то з порожніми руками не прийшов. Він мене, чи я його", – розповідає жертва нападу грабіжника Андрій Шельп'яков.



Юристи кажуть — під час розгляду справ із самообороною треба зважувати всі обставини.

"Особа, застосовуючи необхідну оборону, навіть якщо вона перевищує, вона не є ініціатором цих дій. Тобто хтось – злочинець, який втручається в його життя, а потім особа просто десь недостатньо правильно оцінила можливі наслідки скоєного злочину стосовно неї. ", – сказав юрист Євген Грушовець.



Буквально півтора роки тому на Тернопіллі був схожий на випадок. Хлопець сховався від групи нападаючих у себе вдома. Захищаючись, на порозі будинку смертельно поранив кривдника.

"Я демонстративно показав ножа і я думав що це їх зупинить, злякає, і вони просто втечуть. Але він на мене накинувся коли я був з ножем", – розповів Андрій Пекло.

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Тоді поліція також розпочала кримінальне провадження за перевищення меж необхідної оборони. Тільки всеукраїнський резонанс дав можливість перекваліфікувати справу на іншу статтю — необхідну оборону.



А ось Андрій Шельп'яков, якому засудили рік ув'язнення, готується подавати апеляцію. Упевнений, його виправдають, якщо дружина загиблого злодія заявить на суді, що Андрій покаявся. Натомість, за словами Андрія, за це вона просить гроші – 75 тисяч гривень.



"Вона каже, що відшкодування. А я говорю ну як? Заліз до мене в будинок, почав і душити і той", – розповів жертва нападу грабіжника Андрій Шельп'яков.

Заступитися за чоловіка нема кому. Отже, єдина надія відзначити Різдвяні свята будинку – це рішення апеляційного суду.

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