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Зима близько: в Карпатах температура опустилася до 0° C

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 11:28
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В країну прийшла справжня осіння погода – на горі Піп Іван стало зовсім холодно
На горі Піп-Іван зафіксували температуру 0 °. Фото: колаж "Сьогодні"
На горі Піп-Іван зафіксували температуру 0 °. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжує погіршуватися погода. Сьогодні в Карпатах зафіксували зниження температури до 0°.

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Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Станом на 6:40 5 вересня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний, 2-3 м/с.

"Температура навколишнього середовища 0° С", – пишуть в повідомленні.

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В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини.

В Україні нинішнє літо поставило рекорд в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначила, що нас чекають нові хвилі аномальної погоді.

Раніше ми писали:

  • Вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
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