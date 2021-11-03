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А штрафи будуть? Депутати одеської міськради на сесії були без масок

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 13:45
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"Червона зона" карантину має на увазі дотримання двох важливих обмежень – соціальної дистанції та маскового режиму в громадських місцях
В одеській міськраді не дотримуються карантинних обмежень
В одеській міськраді не дотримуються карантинних обмежень / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутатів 16 перебували у сесійній залі без масок. Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.

Про це пише "Одеський кур'єр".

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Крім того, без масок були голова Одеської ОДА, міський голова і секретар міськради – на додаток до депутатів, що сидять у залі. Все це можна побачити у прямій відеотрансляції та деяких скріншотах із неї.

В Одесі зараз діє "червона зона" карантинних обмежень – до сесійної зали допускають лише тих депутатів, чиновників, журналістів та громадських працівників, хто має сертифікати від вакцинації чи свіжі негативні результати тестів на коронавірус.

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Червона зона в Одесі

В Одесі кафе мають працювати тільки на виніс. Проте деякі заклади ігнорують правила. Не всі клієнти дотримуються маскового режиму і, як і раніше, заходять без масок у пекарні та міні-маркети.

Не дотримуються дистанції та масочного режиму клієнти в черзі, чекаючи їжу на виніс. А отримавши замовлення, клієнти сідають за столики, встановлені на вулиці.

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Нагадаємо, у "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, спортзалів та басейнів (це не стосується закладів, де вакциновано 100% персоналу).

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