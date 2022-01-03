Щоб не дісталися нікому? В Одесі продавці облили соляркою покинуті ялинки

Комунальники вивезли всі дерева на смітник

Дерева кинули прямо посеред вулиць / Колаж "Сьогодні"

В Одесі продавці новорічних ялинок та сосен облили соляркою тисячі дерев. Сталося це на п'яти вулицях міста.

Про це повідомили у Суворовській райадміністрації Одеської міськради, передає ТСН.

Реклама

Деталі

Комунальники прибрали понад 2,5 тис. ялинок та сосен з вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської та Семена Палія.

"Усі дерева вивезли на звалище. Використовувати їх на корм тваринам не можна. Перед тим, як кинути ялинки, продавці полили їх соляркою. Важко пояснити такі дії, але, очевидно, керувалися метою – щоб дерева не дісталися нікому", – повідомляє райадміністрація.

Чи облито горючою речовиною покинуті ялинки та сосни в інших районах Одеси, поки що невідомо.

Реклама

Кинули дерева на вулиці

В Одесі 1 січня на вулиці помітили покинуті ялинки. Непродані новорічні дерева залишили просто на місці колишніх ялинкових базарів.

Місцеві жителі обурюються і не знають, як боротися з несумлінними продавцями.

Раніше ми писали: