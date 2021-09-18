"Дайте човен". Одесу затопило після потужної зливи – відео

Місцевим жителям було складно пересувалися по дорозі – на деяких ділянках людям було по коліно води

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі в суботу, 18 вересня, пройшла потужна злива. В результаті вода затопила вулиці і серйозно ускладнила рух транспорту.

У Мережі публікують фото і відео наслідків негоди.

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Найскладніша ситуація у Суворовському районі, на Балтській дорозі, у селищі Котовського. Там авто буквально пливуть по дорогах. У центрі Одеси води менше.

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На вулиці зараз мало людей – імовірно, більшість вирішила перечекати дощі у приміщенні. Тим часом працівники комунальних служб працюють у посиленому режимі.

Дощ затягнеться

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Протягом всієї суботи в Одеській області дощитиме, кажуть синоптики. Крім того, буде сильний вітер. Тому рятувальники оголосили штормове попередження.

Жителів області закликають бути обережними і не залишати машини під деревами, оскільки через шквали можуть падати гілки.