"Дайте човен". Одесу затопило після потужної зливи – відео

В Одесі в суботу, 18 вересня, пройшла потужна злива. В результаті вода затопила вулиці і серйозно ускладнила рух транспорту.
У Мережі публікують фото і відео наслідків негоди.
На Київ насувається гроза
Найскладніша ситуація у Суворовському районі, на Балтській дорозі, у селищі Котовського. Там авто буквально пливуть по дорогах. У центрі Одеси води менше.
На вулиці зараз мало людей – імовірно, більшість вирішила перечекати дощі у приміщенні. Тим часом працівники комунальних служб працюють у посиленому режимі.
Дощ затягнеться
Протягом всієї суботи в Одеській області дощитиме, кажуть синоптики. Крім того, буде сильний вітер. Тому рятувальники оголосили штормове попередження.
Жителів області закликають бути обережними і не залишати машини під деревами, оскільки через шквали можуть падати гілки.
- Як ми писали раніше, в Києві температура повітря побила 97-річний рекорд. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.
- А 30 серпня на Київ обрушилася потужна гроза, транспорт зупинився і навіть виникла пожежа.