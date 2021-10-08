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"Це просто фантастика": перший коментар Труханова перед судом (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 жовтня, 09:29
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6 жовтня меру Одеси Трухановому оголосили підозру через причетність до ряду злочинів із земельними ділянками в Одесі
Міський голова Одеси Геннадій Труханов / Колаж "Сьогодні"
Міський голова Одеси Геннадій Труханов / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 жовтня, міському голові Одеси Геннадію Труханівуі в.о. віце-мера – керуючого справами виконкому Олегу Бриндак виберуть запобіжний захід.

Позиція Труханова

"Розумієте, коли нам говорять проводить аукціон в 2015 2017, 2018 роках, коли розглядаються ці ділянки, потрібно було робити це через аукціон. Але при цьому вони не говорять, що закон, який дозволяє проводити земельні аукціони, прийнятий тільки в 2021 році. Це вже смішно! ", – заявив Геннадій Труханов.

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Суть злочину

За даними НАБУ, учасники злочинної організації в змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.

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Загальний розмір збитку по цих епізодах, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень .

Раніше ми писали:

  • Хто такий "відомий одесит", Про який генпрокурор згадала в коментарі про оголошення підозра Труханова. "Сегодня" для цього зв'язалося з правоохоронцями.
  • Також можливим підозрюваним став перший заступникдиректора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.

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