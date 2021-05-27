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Де ракети будуть злітати? В Одесі депутат розсмішив зал на засіданні (відео)

27 травня, 18:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Одесі чиновники міськради почали жартувати про запуск ракет у місті – сесійний зал вибухнув сміхом

В Одесі депутат розсмішив чиновників під час сесії. Після доповіді віце-мера Одеси Павла Вугельмана про проєкт "Космопорт" депутат запитав, звідки хочуть запускати ракети. Це питання викликало сміх у залі.

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Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Вугельман на сесії міськради розповідав про будівництво космодрому в місті. Після доповіді депутати почали питати у віце-мера, де, як і що збираються запускати. Присутні засміялися, а мер Геннадій Труханов попросив віце-мера відповісти "де ракети запускатимуть і де космонавтів готують".

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"Опрацюйте це питання і поінформуйте депутата, де будуть злітати, і розклад польотів", – додав Труханов.

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Нагадаємо, нещодавно сесійний зал Верховної Ради несподівано вибухнув сміхом під час розгляду правок до земельної реформи. Особливо сильно щось розсмішило главу парламенту Дмитра Разумкова.

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