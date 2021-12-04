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Річниця трагічної пожежі в одеському коледжі: чи знайшли винних і що буде з будинком

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 14:10
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4 грудня 2019 року пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала 16 людських життів
Жертвами трагедії стали 16 людей
Жертвами трагедії стали 16 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

З моменту трагедії минуло два роки, але винні досі не покарані, крапка в судових розглядах не поставлена, а майбутнє пам'ятки архітектури, що згоріла, залишається туманним.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про трагедію на Троїцькій через два роки.

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Як це було

У середу, 4 грудня, близько 10:00 в Одесі в шестиповерховому будинку на розі Пушкінської та Троїцької вулиць, відомому як прибутковий будинок Асвадурова, спалахнула велика пожежа, в якій загинули 16 людей та ще десятки людей постраждали.

У будівлі розміщувалися приміщення Інституту морської біології, одеська філія Інституту археології НАН України, коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також інші установи.

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За версією слідства, пожежа розпочалася в кабінеті завідувачки денного відділення економіки та підприємництва та за сумісництвом вчителя фізики Ірини Таранової. Зазначається, що прийшовши на роботу вранці, вона підключила електричний обігрівач до подовжувача, від якого працювала оргтехніка. Обігрівач стояв біля стіни між вікнами.

Приблизно о 09:50 Таранова нібито вийшла з кабінету та зачинила двері. Обігрівач продовжував працювати. Незабаром, як зазначено в судовому реєстрі, сталося коротке замикання, спалахнув вогонь. Загасити його одразу було нікому і нічим. Полум'я почало неконтрольовано поширюватися, у тому числі через горюче облицювання стін у коридорах.

Через відсутність системи оповіщення учні та викладачі не одразу зрозуміли, що відбувається. Дехто змарнував дорогоцінні хвилини для порятунку. Не змогли люди вибратися і через пожежний хід, бо двері там були зачинені зовні, а на вікнах висіли ґрати. Пожежу гасили понад добу. Внутрішні перекриття в тій частині будівлі, де був коледж, з останнього до першого поверху обрушилися.

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Співробітнику коледжу Ганні Бортюк та пожежному Сергію Шахотіну посмертно присвоїли звання Героя України. Відомо, що викладач щонайменше тричі заходила в палаючу будівлю та виводила дітей на вулицю, поки полум'я не перегородило їй шлях. Сергій же зірвався зі сходів на рівні третього поверху після того, як на нього впала дівчина, що стрибнула у вікно.

Що зараз із рідними загиблих

Більшість батьків беруть участь у судових засіданнях, не припиняючи вимагати справедливого покарання.

"Наш Кирило, Ксюша Бабенко та Олена Беженар залишилися там назавжди. Так само, як і інші студенти та співробітники коледжу. Життя – бумеранг. Скільки б адвокати не затягували процес, життя всіх обов'язково покарає. Батькам, які планують відправити на навчання до цього коледжу. своїх дітей, раджу тисячу разів подумати. В аналогічній ситуації вони вчинять так само – вони не рятуватимуть ваших дітей , – каже мати загиблого хлопчика Олена Трофимчук.

Чоловік Олени Ігор Трофимчук називає день 4 грудня 2019 року найгіршим у своєму житті.

"Ірина Таранова винна в тому, що закрила кабінет, повний диму і втекла когось шукати. Хмарська – у тому, що залишила дітей (зокрема загиблу Катю) в аудиторії, а сама вийшла нібито подивитися, що відбувається і не повернулася за рятуючи свою шкуру, вона вилізла через вікно 4 поверхи, як з цим жити? У них також є діти" , – такої думки про звинувачених у страшній пожежі батько загиблого студента коледжу.

4 грудня вся Одеса несе квіти, іграшки та запалює лампадки біля будинку, де сталася страшна трагедія.

Що буде з будинком

Будинок Асвадурова, в якому був коледж, знаходиться в аварійному стані і останні два роки ним ніхто не займався. При цьому є ймовірність обвалення, яка може спричинити нові жертви.

Зробити з цією будівлею щось, поки що неможливо, оскільки будинок арештовано. У вересні цього року представник навчального закладу заявив клопотання про зняття арешту з згорілої будівлі, оскільки вже настала осінь, і вона досі не була законсервована, що загрожує наслідками під час холодів та опадів, у тому числі й повним знищенням цієї пам'ятки архітектури.

Знаходиться будівля, як відомо, у власності держави, проте міністерство освіти і науки України не має коштів на відновлення будинку. Цим давно готова зайнятися міська влада Одеси, для чого й треба зняти арешт.

А прокурор на суді заперечив, зазначивши, зокрема, що представник коледжу не є представником міністерства і не може заявляти подібні клопотання. По-друге, будівля є речовим доказом у справі, а тому прокуратура вимагала озвучене прохання відхилити. Згодом будинок залишився під арештом.

Що з розслідуванням

У будівлі не було пожежної сигналізації, вогнегасники нібито за наказом керівництва були заховані під ліжком у вахтера, пожежні виходи були не доступні, на вікнах розміщувалися грати, а результати перевірок, які проводили співробітники ДСНС, були успішно проігноровані.

Розслідування справи про пожежу правоохоронці завершили 30 червня 2020 року, після чого прокуратура направила обвинувальний акт до суду. Підозру вручили 4 працівникам коледжу – Ірині Тарановій, яка, за версією слідства, необачно залишила в кабінеті обігрівач, завгоспу корпусу Тетяні Фоміч, директору коледжу Любові Кочерзі та її колишньому заступнику з адміністративно-господарської роботи коледжу Андрієві Хаєцькому.

Їх звинуватили у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків. За цей злочин передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі. Понад півроку стосовно всіх обвинувачених запобіжний захід не призначався. Його призначили лише цього року 21 січня – і то не як позбавлення волі, а як особисте зобов'язання.

"На сьогоднішній день розгляд знаходиться на тій стадії, що прокурор зачитує клопотання про залучення до матеріалів справи документів, які прокуратура вважає доказами. Дослідження цих документів стане наступним етапом. Наступне засідання призначено на 28 грудня" , – зазначив колишній заступник з адміністративно-господарської роботи коледжу на Троїцькій.

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