Метеорит? У вечірньому небі над Одесою зафіксували унікальне явище (відео)

Користувачі соцмереж припускають, що над містом пролетів метеорит

Чи дійсно це був метеорит — поки що ніхто з профільних установ не підтвердив/Колаж: "Сьогодні"

У небі над Одесою зафіксували незвичайне явище. У мережі стверджують, що йдеться про падіння метеориту.

Про це повідомляє "7 канал".

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"Нам пишуть, що сьогодні о 18:22 багато хто пропустив унікальне природне явище. В районі Поскоту можна було спостерігати за падінням метеорита. Попри те, що вогняну кулю важко розглянути через міське освітлення, ділимося з вами — таке відбувається не кожен день", — йдеться в повідомленні.

Інформації, а також роз'яснення від профільних установ про те, що насправді летіло в небі, поки немає.

Що таке метеорит?

Як пише Wikipedia, метеорит — тверде тіло небесного походження, що впало на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу.

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Існують різні дані про кількість метеоритів, що падають на Землю, які залежать від точності вимірювань. Вважають, що за добу падає 5-6 тонн метеоритів, або 2 000 тонн на рік. Крім того, за добу на земну поверхню падає від 300 до 20 000 тонн метеоритного пилу. Більшість знайдених метеоритів мають вагу від декількох грамів до декількох кілограмів. Найбільший зі знайдених метеоритів — Гоба, маса якого (за оцінками, оскільки метеорит ніколи не зважувався) сягала 60 тонн. Також існує інтерактивна карта руху метеоритів.

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