Могло закінчитися плачевно. В Одесі пасажир помітив заглушку на крилі літака (фото, відео)

Якби пасажир не помітив кришку і не забив на сполох, то літак би злетів

На крилі літака висіла заглушка / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту Одеси пасажир перед зльотом зауважив, що на крилі літака висіла заглушка. Це могло б спричинити пошкодження повітряного судна.

Про це пише Avianews.com.

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Інцидент стався перед зльотом літака Airbus A320neo авіакомпанії Pegasus Airlines, який вирушав до Стамбула 1 лютого.

На фотографіях та відео видно, як до літака підкотили драбину та закрутили заглушку.

"Літак кермує на зліт, під крилом висить штука 20 см у діаметрі. Стоп, фото, розгляди та подяка від командира. Все дуже просто: персонал забув прибрати цю технологічну штуку, яка могла пошкодити крило в польоті", – повідомив пасажир.

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Реакція технічного спеціаліста

Технічний фахівець розповів, що заглушка – це кришка заправної горловини паливних баків. Вона закриває горловину, а у відкритому положенні кріпиться на ланцюзі.

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"Те, що кришка висіла на крилі, означає, що вона не була закручена після заправки, або закручена недостатньо щільно", – розповів фахівець.

Якби пасажир не помітив кришку і не забив на сполох, літак би злетів. На великій швидкості кришка могла відірватися і, в гіршому випадку, викликати пошкодження повітряного судна.

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