Потужний вітер: синоптики дали прогноз погоди в Одесі 24 жовтня

Стовпчик термометра вдень буде триматися на позначці до 13 градусів тепла максимум

Прогнозують похмурий день / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі в неділю, 24 жовтня, весь день прогнозують хмарну погоду. Опадів не обіцяють.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, стовпчик термометра вдень буде триматися на рівні від 11 до 13 градусів тепла.

Погода в Одесі і області 24 жовтня – карта / Фото: Укргидрометцентр

Вранці – 7-10 градусів. У місті обіцяють вітер зі швидкістю від 7-12 м/с, він буде північно-західним. Температура морської води складе до 12 градусів тепла.

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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