На межі катастрофи? У Чорному морі помітили величезну пляму (фото, відео)

Однак попри те, що пляму видно неозброєним оком, органи, що контролюють, проблеми не побачили

В Одесі з'явилася пляма у морі. Фото: Новини.LIVE Odesa, колаж "Сьогодні"

В Одесі у Чорному морі виникла величезна пляма. Місцеві жителі припускають, що тут зливають каналізаційні стоки.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Новини.LIVE Odesa".

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У прибережній зоні, в районі Маячного провулка, в морі помічено величезну пляму, яка схвилювала місцевих жителів. Одесити гадають, що там зливають каналізаційні стоки.

Однак попри те, що пляму видно неозброєним оком, органи, що контролюють, проблеми не побачили.

"За даними координатами ані каналізаційних труб, ані плями не виявлено", – повідомили у відомстві.

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У Чорному морі велика пляма. Фото: Новини.LIVE Odesa

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У морі під Одесою за ніч з'явилися дивні плями

На Одещині люди, які відпочивають на пляжах селища Чорноморське, змушені були відмовитися від купання через дивні плями червоно-жовтого бруду маслянистої консистенції, які з'явилися на поверхні за одну ніч.

Напередодні ввечері вода була абсолютно чистою – можна було побачити зграйки мальків та рибу, але до 12 години дня прибережна вода стала каламутною, і по її поверхні попливли маслянисті бульбашки.

Досвідчені рибалки розповіли, що вночі одне з суден, що стояли на рейді, скинуло в акваторію баластові води та технічне сміття, змішане з паливом, і тому вздовж берега з'явилися довгі плями бурого кольору. Качки та чайки відлетіли якомога далі від цих пляжів, а риба почала вистрибувати на поверхню.

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