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На пляжі в Одеській області стався зсув: під землею можуть бути люди (фото, відео)

22 червня 2021 18:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Один свідок каже, що на місці інциденту бачив дівчину, інші стверджують – там була сімейна пара з дитиною

Одеській області стався зсув на березі моря. Є підозра, що під землею опинилися люди.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС і " Думська".

За даними рятувальників, інцидент стався у селі Лебедівка Білгород-Дністровського району близько 14:30. Там обвалився грунт висотою 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів.

/ Фото: ГСЧС

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На місці знайшли речі відпочивальників. Наразі шукають людей, які могли опинитися під завалом.

/ Фото: ГСЧС

Крім рятувальників, на пошуки вирушили військовослужбовці та місцеві жителі – усього близько 40 людей, а також сім одиниць техніки.

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За інформацією ЗМІ, нещасний випадок стався біля бази відпочинку "Перлина".

/ Фото: ГСЧС

Один зі свідків каже, що незадовго до події бачив на тому місці дівчину. За іншими даними, могло завалити сімейну пару з дитиною.

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/ Фото: ГСЧС

Нагадаємо, у Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.

Також ми писали, що в Італії стався зсув, який змив сотні трун у море – пласт землі, який обвалився, зачепив місцеве кладовище.

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