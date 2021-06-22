На пляжі в Одеській області стався зсув: під землею можуть бути люди (фото, відео)

Одеській області стався зсув на березі моря. Є підозра, що під землею опинилися люди.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС і " Думська".
За даними рятувальників, інцидент стався у селі Лебедівка Білгород-Дністровського району близько 14:30. Там обвалився грунт висотою 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів.
/ Фото: ГСЧС
На місці знайшли речі відпочивальників. Наразі шукають людей, які могли опинитися під завалом.
/ Фото: ГСЧС
Крім рятувальників, на пошуки вирушили військовослужбовці та місцеві жителі – усього близько 40 людей, а також сім одиниць техніки.
За інформацією ЗМІ, нещасний випадок стався біля бази відпочинку "Перлина".
/ Фото: ГСЧС
Один зі свідків каже, що незадовго до події бачив на тому місці дівчину. За іншими даними, могло завалити сімейну пару з дитиною.
/ Фото: ГСЧС
Нагадаємо, у Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.
Також ми писали, що в Італії стався зсув, який змив сотні трун у море – пласт землі, який обвалився, зачепив місцеве кладовище.