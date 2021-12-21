На трасі Київ-Одеса обмежать рух транспорту – як об'їхати (карта)

На трасі державного значення сполученням Київ-Одеса тимчасово обмежать рух транспорту мостом через Хаджибейський лиман.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.
Так, що на Одещині на 445 км траси Київ-Одеса повністю перекриють рух для всіх видів транспорту через налагодження системи зважування в русі WIM.
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Обмеження діятимуть з 21:00 21 грудня до 05:00 22 грудня.
Також зупинка руху на трасі планується:
- 22 грудня з 9:00 до 18:00,
- 23 грудня з 9:00 до 18:00,
- 24 грудня з 9:00 до 18:00.
Головні поради під час ожеледиці
Нині на дорогах особливо небезпечно.
- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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