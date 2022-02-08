Напоїла горілкою й вивезла тачкою. Під Одесою жінка сокирою вбила свого співмешканця

Правоохоронці затримали зловмисницю і вона не стала приховувати свою провину

На Одещині сталося страшне вбивство. Фото: колаж "Сьогодні"

На Одещині жінка жорстоко розправилася зі своїм співмешканцем. Зловмисниця з чоловіком прожила все життя і виховала трьох спільних дітей, але в результаті не знайшла іншого способу позбутися його, як позбавити життя.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

Деталі НП

Заздалегідь купивши дві пляшки горілки, жінка напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а потім розбила йому сокирою голову, замотала в ковдру і вночі тачкою вивезла на сусідню земельну ділянку.

Скривавлене тіло чоловіка виявив уранці власник подвір'я і повідомив про це в поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисницю, вона не приховувала своєї провини й заявила: помстилася нелюбу за всі образи.

Що загрожує жінці?

Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй загрожує до 15 років ув'язнення.

Місце, де сталося вбивство. Фото: ГУНП України

У Запорізькій області жінка одним ударом вбила співмешканця.

У Запорізькій області сталося вбивство в селі Успенівка Гуляйпільського району. До поліції звернулися місцеві жителі, які виявили в одному із приватних будинків труп господаря.

Після прибуття поліцейські встановили, що напередодні 49-річний потерпілий та його 34-річна співмешканка випивали. Потім між парою виникла сварка, під час якої жінка вдарила чоловіка ножем у тулуб.

Від отриманої травми останній помер. Зловмисницю затримано. Їй загрожує серйозне покарання – до 15 років ув'язнення.