Не обійшлося без ДТП: матір і дочка їздили п'яними по Одесі з дитиною в одному з авто

В Одесі вночі патрульні з різницею в декілька годин зупинили п'яну жінку за кермом, а пізніше і її мати. Одна з них потрапила в ДТП і везла з собою дитину.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.
Так, в поліцію звернулися небайдужі водії, які розповіли про машину Peugeot, водій якої вчинила ДТП на Люстдорфської дорозі і втекла з місця події.
Інспектори наздогнали і зупинили Peugeot з пошкодженим бампером. Вони побачили за кермом жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У салоні знаходився її шестирічний син.
Поліцейські встановили, що 28-річна одеситка не впоралася з керуванням, врізалася у припаркований на узбіччі Chevrolet і поїхала з місця ДТП. На жінку склали адмінпротоколи за трьома статтями:
- за п'яне водіння;
- порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження транспортних засобів;
- за те, що вона поїхала з місця аварії.
Трохи пізніше на проспекті Академіка Глушка патрульні зупинили автомобіль Nissan, який рухався з порушенням правил. Виявилося, що за кермом перебуває мати попередньої порушниці.
Її протестували на наявність алкоголю в крові за допомогою приладу Drager. Він показав 1,26 проміле при допустимій нормі 0,2. На 49-річну жінку також склали адмінпротокол за п'яне водіння.
Раніше ми повідомляли, що у МВС закликали Раду посилити покарання за п'яне водіння.
Також нагадаємо, у Херсоні п'яний водій потрапив в ДТП і влаштував гонки з копами.
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