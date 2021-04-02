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Не обійшлося без ДТП: матір і дочка їздили п'яними по Одесі з дитиною в одному з авто

2 квітня, 15:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На жінок склали адмінпротоколи

В Одесі вночі патрульні з різницею в декілька годин зупинили п'яну жінку за кермом, а пізніше і її мати. Одна з них потрапила в ДТП і везла з собою дитину.

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Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

Так, в поліцію звернулися небайдужі водії, які розповіли про машину Peugeot, водій якої вчинила ДТП на Люстдорфської дорозі і втекла з місця події.

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Інспектори наздогнали і зупинили Peugeot з пошкодженим бампером. Вони побачили за кермом жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У салоні знаходився її шестирічний син.

Поліцейські встановили, що 28-річна одеситка не впоралася з керуванням, врізалася у припаркований на узбіччі Chevrolet і поїхала з місця ДТП. На жінку склали адмінпротоколи за трьома статтями:

  • за п'яне водіння;
  • порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження транспортних засобів;
  • за те, що вона поїхала з місця аварії.

Трохи пізніше на проспекті Академіка Глушка патрульні зупинили автомобіль Nissan, який рухався з порушенням правил. Виявилося, що за кермом перебуває мати попередньої порушниці.

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Її протестували на наявність алкоголю в крові за допомогою приладу Drager. Він показав 1,26 проміле при допустимій нормі 0,2. На 49-річну жінку також склали адмінпротокол за п'яне водіння.

Раніше ми повідомляли, що у МВС закликали Раду посилити покарання за п'яне водіння.

Також нагадаємо, у Херсоні п'яний водій потрапив в ДТП і влаштував гонки з копами.

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ДТП Одеса поліція п'яне водіння
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