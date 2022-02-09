Не витримала знущань: чому жінка вбила свого співмешканця під Одесою (відео)

Багатодітну матір поліція затримала і тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі

Приспала й зарубала. На Одещині жінка вбила батька трьох своїх дітей. У скоєному вона зізналася, а поліції розповіла, що помстилася чоловікові за всі образи. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Закривавлене тіло чоловіка у селищі під Одесою знайшли односельці.

"Сусід побачив, знайшов, перший хто побачив. Він там з онуком гуляв і побачили там труп за нашими ділянками", – дачник Іван Георгієв.

Саме сусід викликав поліцію. Ті одразу взялися шукати того, хто вбив місцевого. Пошуки тривали лише кілька годин. У вбивстві зізналася його співмешканка.

Як це було

"Заздалегідь купивши дві пляшки горілки зловмисниця напоїла потерпілого. Вона дочекалася, поки він засне, а потім розбила йому сокирою голову", – в.о. начальника відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 в Одеській області Олександр Біланчук.

Чоловік та жінка разом були чи не все життя. Вони виховували трьох спільних дітей. Нині діти вже дорослі.

Жінка загорнула тіло чоловіка у простирадло, поклала на тачку, везла приблизно 400 метрів. Залишила в кущах між деревами, а потім повернулася додому. Дорогою вона викинула простирадло у смітник. На місці, де знайшли тіло Сергія, досі його носок та закривавлена наволочка.

Навіщо вона це зробила

Жінці 56 років. На допиті вона не заперечувала, що вбила чоловіка. Каже, він з неї знущався.

"Він постійно. Коли тверезий, то нормальний, але коли його перемикає. Він ще б'є так. Очі червоні. Все у набряках", – каже жінка.

Домашнього насильства стає все більше

З домашнім насильством стикаються дедалі більше українок. Лише за минулий рік зареєстрували близько 40 тисяч звернень. Кількість зростає, тому що жінки тепер більш обізнані.

Щоб не доходило до вбивств, треба звертатися до поліції, де є мобільні групи за насильством або на гарячу ліній громадських організацій, кажуть експерти.

Багатодітну матір поліція затримала. Її дії кваліфікували як умисне вбивство. За таке їй загрожує до 15 років ув'язнення.

У Запорізькій області жінка одним ударом вбила співмешканця

У Запорізькій області сталося вбивство у селі Успенівка Гуляйпільського району. До поліції звернулися місцеві жителі, які виявили в одному з приватних будинків труп господаря.

Після прибуття поліцейські встановили, що напередодні 49-річний потерпілий та його 34-річна співмешканка випивали. Потім між парою виникла сварка, під час якої жінка вдарила чоловіка ножем у тулуб.

Від отриманої травми останній помер. Зловмисницю затримано. Їй загрожує серйозне покарання – до 15 років ув'язнення.