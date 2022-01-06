Нові спалахи! Під Одесою школярі йдуть на дистанційку

В Ізмаїлі Одеської області школярі після зимових канікул навчатимуться на дистанційному навчанні. Це пов'язано з високою захворюваністю учнів.
Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко на своїй сторінці у Facebook.
Знов дистанційка
Як розповів мер міста, у зв'язку з високим рівнем сезонної захворюваності серед школярів (сезонні вірусні інфекції, грип, вітрянка) на підставі чинного законодавства усі школи Ізмаїла з 10 січня працюватимуть дистанційно.
Далі по темі
Київські школярі вирушили на канікули – коли повернуться на навчання
У вівторок, 28 грудня, у школах Києва розпочалися канікули. Вони продовжуватимуться до 9 січня. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули. Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки", – пише він.
Актуальні правила "жовтої" зони
У "жовтій зоні" карантинних обмежень заборонено:
- Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників
- Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу
- Проведення масових заходів
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
- Робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки)
- Робота спортзалів, басейнів
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів)
- Міжобласні та міжнародні перевезення
Обмеження, передбачені "жовтим" рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.
Термін дії "жовтого" сертифікату – 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.