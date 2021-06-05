Двоє росіян перепливли прикордонну Ворсклу заради відпочинку в Одесі (фото)

У іноземців з собою були лише рюкзаки з особистими речами і водійське посвідчення – їх затримали до з'ясування всіх обставин

У суботу, 5 червня в районі прикордонного населеного пункту Лукашівка затримали двох росіян, які намагалися незаконно перепливти прикордонну річку Ворсклу.

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Про це повідомили в ДПСУ.

Затриманими виявилися двоє чоловіків – 1980 і 1982 років народження. Іноземці заявили, що мали намір дістатися до Одеси, щоб відпочити на Чорноморському узбережжі. А плисти вирішили в зв'язку з дією карантинних обмежень. З собою у них було тільки водійське посвідчення і рюкзак з особистими речами.

Росіяни намагалися переплисти річку, щоб потрапити в Україну / Фото: ГПСУ

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Прикордонники з'ясували, що одному із затриманих в 2019 році вже забороняли в'їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства. Чоловік влаштував дебош в аеропорту "Жуляни", викрикував образи стосовно прикордонників і спробував напасти на прикордонний наряд.

Порушників затримали для з'ясування всіх обставин правопорушення. Їм загрожує адміністративна відповідальність за незаконне перетинання кордону. Крім цього, обом громадянам РФ буде заборонений в'їзд в Україну терміном на 10 і 5 років відповідно.

Раніше ми повідомляли, що в аеропорт "Бориспіль" прилетів росіянин, а для того, щоб потрапити в Україну він вирішив дати хабар прикордоннику.